Quando Kevin Feige rivelò a Robert Downey Jr. il finale di Endgame

Il finale di Avengers: Endgame e dei primi undici anni di Marvel Cinematic Universe è stato un momento di intensa emozione non soltanto per i fan storici ma anche, e forse soprattutto, per chi quell'universo l'ha vissuto e costruito in prima persona.

Chissà quale turbinio di emozioni avrà provato uno come Robert Downey Jr., che del Marvel Cinematic Universe è stato la prima pietra posata nel lontano 2008, quando si è sentito dire da Kevin Feige in persona che Avengers: Endgame sarebbe stato il canto del cigno del suo Iron Man.

"Ricordo di averlo anticipato a Robert nel dicembre 2015. [...] Penso che all'inizio non sembrasse vero che quel viaggio stesse andando verso la sua conclusione. Ma man mano che le riprese si avvicinavano ci sia stata tanta emozione da parte di tutti noi, e in particolare di Robert" ha raccontato Feige stesso.

L'attore, dal canto suo, sembra aver accettato col suo solito pragmatismo la cosa come inevitabile conclusione di un ciclo meraviglioso: "Io non sono il mio lavoro. Non sono ciò che ho fatto con Marvel. Non sono quel periodo della mia vita che ho impiegato interpretando quel personaggio. E questo fa schifo, perché tutti noi vorremmo poter dire 'No, staremo per sempre al campo estivo e canteremo Kumbaya tenendoci per mano'" aveva dichiarato Downey Jr. ad un intervista per l'Hollywood Reporter.

