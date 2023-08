Quando Johnny Depp chiese 10 milioni per un film che andò in perdita di 12 milioni

Johnny Depp è una garanzia al box office: l'attore annovera nella sua filmografia grandi successi come Pirati dei Caraibi e cult del genere come Edward Mani di Forbice, Cry Baby, Buon compleanno Mr. Grape. Ma una carriera esclusivamente patinata ha bisogno della sua dose di flop e Johnny Depp non fa eccezione.

L'attore, infatti, collezionò un flop con Mortdecai di David Koepp e The Lone Ranger di Gore Verbinski prodotto dalla Disney. Malgrado i risultati disastrosi di entrambi i film, Mortdecai non superò mai i 50 milioni e The Lone Ranger che conta una perdita di circa 100 milioni, Johnny Depp richiese un compenso che in confronto al budget e ai risultati dei due film appare incredibilmente alto.

Per The Lone Ranger, l'attore chiese un compenso di 20 milioni di dollari ( ridotto rispetto alle iniziali richieste) e per Mortdecai invece il corrispettivo per Depp si abbassò persino a 10 milioni di euro. Ma nella prospettiva che il compenso di Depp rappresentasse il 20% totali del budget di Mortdecai e con i numeri magri del box office, la cifra dell'attore risultò davvero alta! Malgrado Quentin Tarantino abbia difeso The Lone Ranger, The Lone Ranger non sembra aver conquistato né la critica né il botteghino.

Dopo un periodo di lontananza dal set, Johnny Depp tornerà il 30 agosto al cinema in Jeanne Du Barry ma c'è anche molto altro tra i piani di Depp per il futuro.