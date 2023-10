Quando John Malkovich aprí la porta sbagliata: che imbarazzo!

John Malkovich è una vera e propria icona del cinema. Con oltre 40 anni di carriera alle spalle, l'attore ha sempre spaziato tra i generi senza fare mai scelte prevedibili o semplici. Neanche lui, però, è esente dal fare, ogni tanto, qualche figuraccia difficilmente dimenticabile.

Dopo aver pensato che lo script di Essere John Malkovich fosse uno scherzo, l'attore ha raccontato di aver fatto una delle più grandi gaffe della sua vita in un hotel di Parigi diversi anni fa. Nel corso della sua lunga carriera, Malkovich non è mai stato sotto i riflettori, soprattutto per quanto riguarda il gossip. Normalmente, l'attore si è sempre mostrato come molto riservato e non tendente a mostrare parti di se che non decide di far vedere in pubblico.

Parlando in una recente intervista, Malkovic ha raccontato, in realtà, d essere molto più pigro e distratto di quanto molti possano pensare. La sua ultima gaffe riguarderebbe la sua stanza d'albergo a Parigi e l'incapacità di trovare la porta del bagno. "Di recente, all'Hotel Caron di Parigi, una notte mi sono alzato per andare in bagno e invece mi sono ritrovato nel corridoio. Ma questo è uno su un milione: sono una costante fonte di imbarazzo per me stesso" ha raccontato l'attore. Insomma, una conferma che anche questi grandi divi sono umani e protagonisti di qualche momento imbarazzante.

Se vi di scoprire qualcosa in più riguardo la carriera dell'attore, vi consigliamo la nostra recensione di Essere John Malkovich. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!