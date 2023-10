Quando Jeremy Renner si ridusse a lavarsi i denti da Starbucks prima degli Oscar

Jeremy Renner è un apprezzatissimo attore hollywoodiano, capace di mettere d’accordo critica e pubblico a proposito delle proprie capacità. Durante un programma televisivo, il protagonista di Hawkeye ha raccontato della sua prima nomination agli Oscar e del fatto che si sia dovuto lavare i denti da Starbucks prima di partecipare alla cerimonia.

All’epoca Renner aveva da poco avviato il suo business di compravendita immobiliare e per ridurre le spese viveva, insieme al suo socio, all’interno degli edifici comprati e da ristrutturare prima di essere rivenduti.

L’attore ha spiegato al The Howard Stern Show che è stato costretto a usare il bagno della catena visto che in casa non aveva acqua corrente: “Ho dovuto lavarmi i denti in uno Starbucks perché non avevamo l’acqua corrente, il tutto per salire su una limousine e andare agli Academy Awards. Queste sono il tipo di cose che ti formano il carattere”.

Da quel momento in avanti, entrambe le attività di Renner sono esplose e migliorate sotto tutti i punti di vista