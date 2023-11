Quando Jennifer Lopez litigò con Oliver Stone per una scena in topless

Jennifer Lopez è un volto dell'industria della musica e del cinema da decenni ma, come molti, ha fatto la sua gavetta che l'ha costretta, diverse volte, a cedere a delle richieste che non avrebbe mai voluto accettare. Tra queste ci fu la richiesta di un regista di apparire in topless in un film.

Già delle precedenti dichiarazioni di Jennifer Lopez su delle molestie subite da un regista avevano mostrato quanto Hollywood, soprattutto nei confronti delle giovani attrici, sia sempre stata una industria marcia dove, molto spesso, ci si spingeva al punto di ricattare le attrici pur di renderle vittime dei soprusi e delle pessime scelte dei produttori. Queste "violenze emotive" però, più di una volta, sono state operate da registi che costringevano le attrici più giovani a girare scene che non avrebbero mai accettato di fare. Uno dei casi più famosi ha visto come protagonista Jennifer Lopez.

L'attrice e cantante fu scelta da Oliver Stone per U Turn, pellicola che le avrebbe permesso di collaborare con tantissimi attori di livello. Durante le riprese l'attrice litigò furiosamente con il regista pur di non comparire in topless all'interno del film come gli era stato espressamente chiesto da Stone che arrivò addirittura a costringerla. Solo in un secondo momento l'attrice fu costretta ad accettare per non rischiare la propria carriera essendo, all'epoca, ancora una giovanissima star che stava cercando di trovare il suo posto ad Hollywood.

