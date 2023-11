Quando Jennifer Lawrence aiutò Brie Larson: 'Non mi sento ancora una brava attrice'

Quando si è protagonisti di un'ascesa improvvisa al successo, molto spesso si diventa vittima degli eventi. E' questo ciò che stava per succedere a Brie Larson che, dopo aver vinto l'Oscar per Room, si rivolse alla più esperta collega Jennifer Lawrence per un consiglio sul come gestire la situazione.

Nonostante Brie Larson sia famosa per il suo ruolo come Captain Marvel e la faida con i fan dell'MCU, in realtà l'attrice ha conservato nel proprio salotto un Oscar come miglior attrice protagonista. Il suo arrivo improvviso ad Hollywood gli causò non pochi problemi e, soprattutto, paura nei confronti di un futuro incerto. Vincere un Academy Awards così presto in carriera, pare abbia messo molto in difficoltà l'attrice che decise di rivolgersi a Jennifer Lawrence per un consiglio da una sua coetanea con qualche anno di esperienza in più.

"Ero tipo, 'Non mi sento diversa. Non mi sento meglio con me stessa. Non mi sento ancora una brava attrice" ha raccontato la Larson. "Lei mi ha risposto: 'Oh, sì. È del tutto normale. Ho avuto la stessa cosa. Non pensarla così. Pensala come, come se avessi ottenuto il tuo dottorato di ricerca. Sei certificato; Questo è tutto. Non cambia nulla (...)" ha concluso l'attrice, svelando il confronto avuto con la collega che aveva ricevuto lo stesso riconoscimento pochissimo tempo prima.

