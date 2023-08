Quando Jack Nicholson terrorizzò Leonardo DiCaprio sul set di The Departed

Dopo Robert De Niro, Leonardo DiCaprio è l'attore più affezionato alla filmografia di Martin Scorsese, con il quale ha lavorato in sette film, compreso l'ancora inedito Killers of the Flower Moon in arrivo ad ottobre. L'unico di questi film premiato con l'Oscar alla miglior regia è stato The Departed, con Jack Nicholson.

E proprio la performance della star di Shining è uno dei motivi del successo del film, con Nicholson nei panni del boss mafioso Frank Costello. Su Everyeye potete recuperare la nostra recensione di The Departed.



Durante le riprese Nicholson improvvisò parecchie sequenze, terrorizzando il proprio partner di scena, ovvero Leonardo DiCaprio.

In particolare, in una delle sequenze più memorabili del film, Costello interroga Billy Costigan (DiCaprio), poliziotto infiltrato nella sua organizzazione:"Credo che in seguito Jack sia andato da Marty e gli abbia detto 'Non so se mi abbia necessariamente creduto. Non so se si sia sentito sinceramente minacciato'. Marty ha detto 'Rifacciamolo domani'. Così sono arrivato sul set il giorno dopo e ho sentito che stavamo rifacendo la scena per ragioni di illuminazione. Ok, ma poi un addetto agli oggetti di scena viene da me e dice 'Solo per informazione, ci sono degli oggetti di scena che Jack ha chiesto. Ho dovuto procurargli un estintore, una bottiglia di whisky, un accendino e una pistola'".



DiCaprio si spaventò parecchio e in passato dichiarò di essere stato terrorizzato per anni dalla performance dell'attore anche in uno dei suoi film più conosciuti, Shining.

Lo scorso anno Mark Wahlberg parlò del sequel di The Departed mai realizzato. Il film ottenne un Oscar alla miglior regia, il primo per Martin Scorsese.