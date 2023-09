Quando inizieranno le riprese di The Batman 2? Ci siamo quasi ma...

Quando inizieranno le riprese di The Batman: Parte 2? Ecco tutto quello che sappiamo attualmente sulla produzione dell'attesissimo sequel della saga creata e diretta da Matt Reeves e interpretata da Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne.

Secondo quanto segnalato da Production Weekly, le riprese di The Batman: Parte 2 dovrebbero iniziare a novembre 2023, ma sulla produzione grava un punto interrogativo grosso almeno quanto quelli iconici dell'Enigmista: questo perché, con gli scioperi dei sindacati degli sceneggiatori WGA e degli attori SAG ancora in corso, nessun film ha ancora ottenuto il permesso per accendere le cineprese e convocare le proprie star sul set, men che meno un blockbuster ad alto budget prodotto da uno dei principali studios del settore. Qualora la situazione non dovesse risolversi entro novembre, dunque, le riprese di The Batman 2 saranno rinviate.

A quel punto, come riportato in precedenza, le riprese di The Batman 2 potrebbero iniziare a marzo 2024: l'indiscrezione non è arrivata tramite i canali ufficiali ma emersa sul web grazie al noto insider My time to shine hello, dunque chiaramente non è da considerarsi come una verità scolpita nella pietra, specialmente perché, come detto, ogni piano appuntato sui calendari di Hollywood attualmente è soggetto a variazioni a causa degli scioperi.

Naturalmente vi terremo aggiornati, dunque rimanete con noi. The Batman 2 è atteso per ottobre 2025, e secondo le ultime indiscrezioni nel film al fianco di Batman ci sarà anche Robin.