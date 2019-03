Quando inizieranno le riprese di Guardiani della Galassia vol.3?

Anche se i fan della Marvel sono concentrati tutti su Avengers: Endgame, in uscita il 24 aprile, hanno anche un occhio puntato al futuro del Marvel Cinematic Universe ed i numerosi progetti che lo studio ha in cantiere al momento.

Tra questi c'è Guardiani della Galassia vol.3, che è stato riaffidato nelle mani del suo 'papà cinematografico' James Gunn. Per chi si fosse perso "qualche puntata", James Gunn, dopo aver firmato il copione del terzo capitolo dei Guardiani della Galassia, previsto originariamente per il 2020, è stato licenziato dalla Disney stessa dopo che alcuni suoi tweet in cui scherzava pesantemente su temi come pedofilia e stupri sono stati riesumati su Twitter.

Nel frattempo, Gunn ha trovato un nuovo ingaggio alla Warner, come regista e sceneggiatore di The Suicide Squad, rilancio/soft-reboot del fumetto della DC, previsto per il 2021; Gunn è stato reintegrato come regista e sceneggiatore del terzo episodio del cinecomic Marvel la settimana scorsa. Infatti è emerso che Kevin Feige, presidente dello studio, non ha mai cercato un sostituto ed ha lottato, fino alla fine, per riavere James Gunn a bordo del progetto.

Chiaramente, con The Suicide Squad prioritario alla Warner, le riprese di Guardiani della Galassia vol.3 sono slittate e la release posticipata a data da destinarsi. Secondo i rumor, il film dovrebbe uscire nel 2022, il che vuol dire che, stando al nuovo report, le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2021. Quindi passerà un bel po' di tempo prima di rivedere i Guardiani sul grande schermo!