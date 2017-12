Quando inizieranno le riprese di Gambit? E quanto costerà?

Anche se la Walt Disney Pictures ha acquisito la, quest'ultima sta procedendo, comunque, con la produzione di, nuovo spin-off della saga cinematografica dedicata agli

Come vi abbiamo anticipato tempo fa, la produzione di Gambit inizierà ufficialmente a marzo 2018 a New Orleans. Le riprese dovrebbero durare almeno 70 giorni e si svolgeranno in quella location. Secondo Omega Underground la pellicola costerà all'incirca 155 milioni di dollari, una cifra in linea con molte 'storie di origini': Ant-Man ne costò 130, Wonder Woman 149 milioni, Doctor Strange 165 milioni e Spider-Man: Homecoming ben 175.

Gambit, in ogni caso, costerà molto di più di Logan - The Wolverine e di Deadpool.

Channing Tatum darà il volto al personaggio principale, Remy LeBeau/Gambit, mentre Lizzy Caplan sarà la protagonista femminile. La regia è affidata a Gore Verbinski, dopo numerosi abbandoni in passato.

Il futuro cinematografico dei mutanti è, attualmente, un grosso punto interrogativo. Dopo l'acquisizione da parte della Disney, in molti si aspettano l'ingresso dei personaggi nel Marvel Cinematic Universe, una mossa che potrebbe portare alla cancellazione di vari progetti e/o reboot. Il fatto che Gambit non sia stato cancellato e che entri in produzione, potrebbe essere un chiaro segnale che i Marvel Studios potrebbero volere il personaggio presentato in questo film all'interno del loro universo.