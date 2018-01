Quando inizieranno le riprese del quinto episodio di Indiana Jones?

Quando laha acquisito la, oltre a(su cui lo studio sta puntando tutto in questi anni, tra nuovi), laha ottenuto anche i diritti di

Ed infatti, come noto, la Walt Disney Pictures ha immediatamente messo in cantiere un quinto episodio della saga di Indiana Jones. Lo studio aveva, inizialmente, fissato la data di uscita della pellicola per il luglio del 2019 per poi posticiparla al luglio 2020.

Ed infatti, nonostante lo scetticismo dei fan, sembra proprio che la Disney rispetterà la data di uscita del 2020. In un'intervista con il The Hollywood Reporter, per promuovere il suo ultimo film 'The Post', Steven Spielberg ha riaffermato che la sua intenzione è quella di far sì che Indiana Jones 5 sia il suo prossimo film da regista e auspica in delle riprese entro l'estate del 2019. Se questo accadrà o meno, c'è solo da aspettare. Sicuramente il tempo ce n'è ancora...

Per ora sappiamo poco o niente su questo quinto episodio del franchise, ma è noto che Harrison Ford riprenderà l'iconico ruolo. Non tornerà, invece, Shia LaBeouf nel ruolo di Mutt Williams/Henry Jones III.

Steven Spielberg ha un altro film in uscita quest'anno, Ready Player One, ed inoltre sta preparando i casting per un remake cinematografico di West Side Story.