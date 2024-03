Quando inizieranno le riprese di Blade? Cosa sappiamo sul film Marvel

Quando inizieranno le riprese di Blade? Dopo le ultime novità sul cast del film Marvel Studios, cerchiamo di fare il punto sulla situazione dello sfortunato cinecomic con Mahershala Ali.

Per Production Weekly, a quanto pare le riprese di Blade sono previste per l'autunno 2024: non c'è ancora una data precisa per l'inizio dei lavori, ma questa finestra temporale inquadra il film Marvel Studios in una cornice abbastanza precisa e lo mette in coda a Spider-Man 4, le cui riprese stando alle indiscrezioni dovrebbero partire proprio nello stesso periodo.

Ricordiamo che Blade è stato annunciato nel lontano 2019, durante il Comic-Con di San Diego: naturalmente la pandemia di COVID-19 ha rallentato lo sviluppo del film, ma allo stesso tempo la produzione ha avuto delle difficoltà tutte sue nel corso degli anni, con tanti cambi di direzione e di team creativi, false partenze e nuovi annunci di date d'uscita: previsto originariamente per il novembre 2023, il film è stato posticipato a settembre 2024, poi al 14 febbraio 2025 e ora è ufficialmente previsto per 7 novembre 2025.

Ad aprile scorso, il creatore/scrittore di True Detective Nic Pizzolatto è stato scelto per scrivere l’ultima bozza della sceneggiatura, diventando il quarto scrittore ad affrontare il reboot di Blade dopo Stacy Osei-Kuffour, Michael Starrbury e Beau DeMayo. Successivamente, anche Michael Green è stato ingaggiato per terminare la sceneggiatura di Blade, che finalmente dovrebbe essere stata definitivamente completata.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, continuate a seguirci.

Su AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO (BS) è uno dei più venduti di oggi.