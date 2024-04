Quando iniziano le riprese di Fantastici 4? Il punto della situazione

Quando inizieranno le riprese di Fantastici 4? Negli ultimi giorni i rumor su Fantastici 4 si sono accumulati uno sopra l'altro, ma in queste ore abbiamo avuto finalmente nuove informazioni ufficiali dai Marvel Studios.

Durante la presentazione della Disney al CinemaCon, infatti, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige è salito sul palco per fornire ai presenti qualche prezioso aggiornamenti sui prossimi film del Marvel Cinematic Universe: oltre a mostrare le prime scene di Captain America: Brave New World e una succosa e volgarissima anteprima di Deadpool & Wolverine, il super-produttore ha parlato ovviamente anche di Fantastici 4, uno dei film più attesi di sempre dai fan della saga.

Stando a quanto dichiarato da Kevin Feige, I Fantastici Quattro di Matt Shakman ha concluso la pre-produzione, con il cast e la troupe pronti a girare il film nelle prossime settimane. Sebbene il produttore non abbia fornito una data specifica per l'inizio dei lavori, ha rivelato che Fantastici 4 sarà girato per l'IMAX.

L'aggiornamento è prezioso per il futuro del film, dato che il cast non è ancora completo e i fan stanno aspettando l'annuncio dell'attore che interpreterà il villain Galactus: considerato che le voci di corridoio avevano suggerito una data d'inizio di riprese per il mese di agosto, è possibile che i prossimi annunci ufficiali non si faranno attendere ancora molto.

Fantastici 4 uscirà il 25 luglio 2025: restate con noi per tutte le prossime novità.

