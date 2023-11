Quando Hugh Jackman si prendeva gioco dei palestrati: 'Mai alzato pesi prima di X-Men'

Hugh Jackman è l'iconico Wolverine nel franchise di X-Men: ma la storia dietro il suo personaggio e come ottenne il ruolo nel primo film diretta da Bryan Singer svela anche un altro curioso retroscena sull'attore dal fisico statuario!

Prima di diventare Wolverine, Jackman non era di certo uno sportivo. Facciamo fatica ad immaginarlo ma pare che l'attore non si fosse mai allenato in vita sua! Così, quando fu scelto dopo l'abbandono

Dougray Scott (e prima ancora la rinuncia di Russell Crowe a Wolverine), l'attore dovette sottoporsi a una rigida preparazione atletica, ammettendo anche di aver sempre preso le distanze da quel mondo: "Prima di X-Men, non avevo mai sollevato un peso in vita mia - ha svelato l'attore a Metro - lavoravo in palestra e prendevo in giro tutti i ragazzi nella sala pesi. Pensavo che il modo in cui si guardavano allo specchio per due ore al giorno fosse ridicolo."

Il karma gira e così Hugh Jackman è partito proprio dal sollevamento pesi, senza mai scendere in allenamenti troppo complessi seppur riuscendo, nel poco tempo disponibile, ad acquisire la forza muscolare necessaria per entrare nel personaggio in ben quattro mesi: avendo preso parte a X-Men in fretta e furia, Singer girò le scene più complesse solo verso la fine consentendo così all'attore di raggiungere la miglior forma fisica possibile. La stessa che ha mantenuto fino alla fine di X-Men e che vedremo presto in Deadpool 3 le cui riprese sono ripartite!