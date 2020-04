Stephen King, quando l'horror diventa realtà: ecco perché un suo libro è introvabile

Quando si parla di Stephen King il confine tra realtà, finzione ed incubo diventa un velo estremamente sottile, ma negli anni c'è chi lo ha addirittura squarciato, tanto che l'autore da dovuto ritirare uno dei suoi primi romanzi tristemente divenuto ispiratore di violenti casi di cronaca nera.

Il romanzo incriminato è Rage (in italiano Ossessione), che oltre ad essere uno dei più controversi dell'autore fu anche uno dei suoi primi lavori, forse proprio per questo così crudo e ruvido da aver suscitato un perverso interesse in alcuni lettori.

Pubblicato nel 1977 con lo pseudonimo di Richard Bachman, Rage racconta la storia Charlie Decker, studente dell'ultimo anno di un liceo del Maine che dopo l'ennesimo caso di violenza viene espulso dalla scuola. In risposta all'oltraggiosa punizione, Charlie recupera la pistola conservata nel suo armadietto e prende in ostaggio la sua classe di algebra, sparando più volte all'insegnante.

In una spirale di sangue e terrore, man mano i compagni di classe iniziano a schierarsi dalla sua parte anche e soprattutto sopraffatti dalla Sindrome di Stoccolma, che spinge le vittime di violenza non solo ad immedesimarsi, ma a sostenere il proprio carnefice.

Negli anni immediatamente dopo la pubblicazione i casi di sparatorie nelle scuole dell'intero Paese sono aumentate a dismisura e nella maggior parte dei casi il ragazzo che aveva commesso il gesto aveva in suo possesso una copia di Rage.

Nonostante il ritiro dalle case editoriali più di vent'anni fa, le emulazioni del racconto sono continuate fino al 1997 confermando che la scelta di King fu la più giusta, anche se alcune copie usate del romanzo possono ancora essere trovate online a prezzi esorbitanti.