Quando finiranno gli scioperi di Hollywood? Tutto quello che dovete sapere

Quando finiranno gli scioperi di Hollywood? Gli incontri tra il sindacato attori e gli studios tenutisi nel weekend scorso sono andati molto bene, stando agli insider a conoscenza della situazione, ma una data certa per la fine delle trattative ancora non c'è.

In base alle ultime novità emerse, sappiamo che il sindacato degli attori SAG-AFTRA ha informato i suoi membri lunedì sera che i negoziati riprenderanno oggi martedì 31 ottobre, in quella che dovrebbe essere la spinta decisiva per trovare un accordo soddisfacente con gli studios e far concludere gli scioperi di Hollywood questa settimana, dopo quasi 110 giorni di proteste. Tuttavia, il sindacato fa notare anche che: “Sebbene i colloqui della scorsa settimana siano stati molto produttivi, rimaniamo ancora parecchio distanti su alcune questioni ritenute chiave”. Il sindacato ha chiesto ai membri di mantenere alta la pressione sugli studi cinematografici pubblicando post sui social media e manifestando in forze ai picchetti, mentre gli studi cinematografici hanno avvertito che, a meno che non venga raggiunto un accordo questa settimana, sarà impossibile salvare la stagione cinematografica estiva del 2024 e diverse serie tv in lavorazione rischieranno di essere posticipate o addirittura cancellate.

Duncan Crabtree-Ireland, il principale negoziatore del sindacato, è apparso ai picchetti lunedì mattina e ha affermato di rimanere “cautamente ottimista” riguardo ai colloqui. “Finché continuiamo a parlare e finché andiamo avanti con le trattative, rimango cautamente ottimista”, ha detto. “Ci sono stati molti progressi nei giorni scorsi, per questo mi sembra di vedere la luce in fondo al tunnel."

Una delle questioni più spinose rimaste da affrontare, secondo le fonti, sarebbe quella dell'uso dell'intelligenza artificiale e delle scansioni digitali degli attori. Vi terremo aggiornati, i prossimi giorni potrebbe essere decisivi.