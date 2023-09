Quando finirà lo sciopero degli attori SAG? Novità sul prossimo incontro con gli studios

Riprenderanno la prossima settimana le trattative tra SAG-AFTRA e gli studios, per cercare di avvicinarsi alla conclusione dello sciopero e al ritorno delle produzioni di lungometraggi e show televisivi. Il 2023 rimarrà un anno storico per Hollywood, con il doppio contemporaneo sciopero di attori e sceneggiatori.

Dopo 148 giorni di mobilitazione WGA e produttori hanno trovato un accordo che permette la cessazione dello sciopero e la possibilità per i lavoratori di riprendere i progetti interrotti a causa delle proteste messe in atto dalle associazioni sindacali.



SAG-AFTRA ha annunciato sul proprio sito web che l'incontro è organizzato per lunedì 2 ottobre:"SAG-AFTRA e AMPTP si incontreranno per le trattative lunedì 2 ottobre. Saranno presenti diversi dirigenti delle aziende associate all'AMPTP. Man mano che le trattative procedono, vi segnaleremo direttamente eventuali sostanziali aggiornamenti. Apprezziamo le incredibili dimostrazioni di solidarietà e sostegno da parte di tutti voi negli ultimi 76 giorni di questo sciopero. Vi esortiamo a continuare a presentarvi ai picchetti con forza e grandi numeri ogni giorno! Un giorno in più. Un giorno più forte" si legge nel comunicato pubblicato sul sito web dell'associazione.



Mercoledì 20 settembre WGA ha annunciato che AMPTP era finalmente pronta a negoziare. Nei giorni successivi hanno continuato ad offrire aggiornamenti sui colloqui in corso e domenica 24 settembre è stato ufficialmente annunciato che WGA ha raggiunto un accordo provvisorio con contratti che sarebbero stati ratificati in seguito. Un primo passo che potrebbe completarsi settimana prossima, con un accordo tra SAG-AFTRA e AMPTP che potrebbe diventare a questo punto imminente, e che permetterebbe a Hollywood di tornare al lavoro a pieno regime.



