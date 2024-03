Quando escono i prossimi film del Sony Spider-Man Universe? Da Kraven a Venom 3

Per il momento sono due i lungometraggi del Sony's Spider-Man Universe in programma, entrambi addirittura nel 2024: Kraven e Venom 3. Vediamo allora quando escono e facciamo assieme il punto su entrambi i film.

Fa un po' strano dirlo ma i primi tre lungometraggi del Sony Universe sono usciti dal 2019 al 2022, mentre Madame Web, Kraven e Venom 3 li vedremo tutti nel 2024. Forse è anche per questo che Venom 3 potrebbe segnare la fine del Sony Universe, un po' come si volesse far uscire tutto quello che è rimasto per chiudere baracca.

Comunque, il primo che vedremo stando alle ultime date ufficiali è Kraven, che uscirà al cinema il 30 agosto di quest'anno. Protagonista sarà Aaron Taylor-Johnson nei panni del celebre villain dell'Uomo Ragno, senza però uno Spider-Man da combattere, come in tutti i film precedenti.

Il 25 ottobre invece sarà il turno di Venom 3, o Venom: The Last Dance, sottotitolo che potrebbe davvero segnare un punto di fine per un universo che non ha mai preso il volo e sta anche floppando al box office, almeno per gli ultimi due prodotti usciti.

Ci sarebbero in realtà altri progetti annunciati, ma non sappiamo se e quando vedranno la luce.

E voi andrete a vedere questi due film oppure no?

