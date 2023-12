Quando esce Wonka in Italia? La data per vedere al cinema il film con Timothée Chalamet

Quando esce Wonka? Se avete visto il nuovo trailer di Wonka ma avete dimenticato la data italiana per l'appuntamento al cinema, siete capitati nel posto giusto.

Dovete sapere infatti che Wonka, una produzione Warner Bros. Pictures in associazione con Village Roadshow Pictures e diretta da Paul King, uscirà nelle sale italiane a partire dal 14 dicembre, distribuito da Warner Bros. Pictures.

Basato sull'iconico protagonista de La Fabbrica di Cioccolato, il romanzo scritto da Roald Dahl, uno dei libri per bambini più venduti di tutti i tempi, Wonka racconta la meravigliosa storia di origini del personaggio, svelando come il più grande inventore, mago e cioccolataio del mondo sia diventato l'amato Willy Wonka che tutti conosciamo oggi. Il film è scritto e diretto da Paul King, sceneggiatore e regista degli acclamati Paddington e Paddington 2, ed è prodotto da David Heyman, produttore di Harry Potter, Gravity, Animali fantastici e gli stessi film di Paddington. Da tenere presente che Wonka sarà un musical, segnando il debutto sia del regista Paul King che del protagonista Timothée Chalamet in questo genere cinematografico: la colonna sonora è firmata da Joby Talbot (i film di Sing), mentre Neil Hannon della band The Divine Comedy è l’autore delle canzoni originali per il film.

Per altri contenuti, scoprite chi sono gli attori di Wonka nella nostra guida completa al cast.