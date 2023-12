Quando esce la versione di 4 ore di Napoleon? Il regista Ridley Scott ha confermato ufficialmente che molto presto arriverà la sua director's cut di Napoleon che integrerà tantissime scene eliminate dalla versione distribuita nelle sale, ma quando sarà possibile vederla?

Al momento della stesura di questo articolo Apple Studios, che distribuirà la versione integrale di Napoleon in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Apple TV+, non ha ancora diffuso una data d'uscita della director's cut di Napoleon, che probabilmente sarà annunciata quando la versione cinematografica avrà terminato la sua run nelle sale.

Tuttavia, secondo le ultime voci di corridoio che hanno preso a circolare in questi giorni a Hollywood (come riportato dal noto sito World of Reel), il servizio di streaming on demand e Ridley Scott stanno pensando di pubblicare la versione da 4 ore di Napoleon tra febbraio e marzo 2024, quando cioè il film 'normale' sarà reso disponibile sulla piattaforma Apple TV+: nello specifico, i due montaggi del film usciranno in contemporanea, e il pubblico di abbonati potrà scegliere quale versione riprodurre.

Dobbiamo sottolineare che al momento non si tratta di informazioni confermate ufficialmente, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti. Per altri contenuti, scoprite quanto è costato Napoleon di Ridley Scott.