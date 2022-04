Quando esce Venom La furia di Carnage su Sky? Ecco come vederlo anche in streaming

Torna il simbionte alieno dell’universo Marvel interpretato da Tom Hardy, nel nuovo film di Andy Serkis Venom: La furia di Carnage, in arrivo su Sky e in streaming su NOW.

Il film di Sony basato sul famoso villain di Spider-Man arriverà in prima tv sabato 16 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, e alle 21.45 anche su Sky Cinema Action, giusto in tempo per una Pasqua all'insegna di simbionti e alieni. Inoltre, Venom: La furia di Carnage sarà disponibile anche in streaming su NOW e disponibile on demand, dove sarà riproducibile anche in qualità 4K.

In questo sequel targato Marvel, che è stato uno dei maggiori successi dell’ultima stagione cinematografica, Tom Hardy torna nei panni di Venom, uno dei personaggi Marvel più enigmatici e complessi. In questa nuova avventura il simbionte alieno, che ha trovato nel giornalista Eddie Brock il suo “corpo ospite”, sfida il temibile Carnage, un altro potente simbionte entrato nel corpo di un efferato assassino, Cletus Kasady.

Diretto da Andy Serkis (che torna al ruolo di regista dopo Mowgli: Il figlio della giungla), il film include nel cast anche Woody Harrelson, Michelle Williams (nel ruolo di Anne Weying) e Naomie Harris (nei panni di Shriek).

Ricordiamo che il film è ambientato nello stesso universo narrativo di Morbius, attualmente in programmazione nei cinema italiani. Secondo Daniel Espinosa, regista del cinecomic con Jared Leto, lo Spiderman del VenomVerse sarà rivelato molto presto dalla Sony e i fan sospettano che possa trattarsi del Peter Parker di Andrew Garfield. Voi che ne dite? Fatecelo sapere ne commenti.