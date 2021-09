Quando esce Venom 2 in Italia? Facciamo chiarezza su La Furia di Carnage

Negli ultimi due anni il timore dello slittamento ha accompagnato praticamente ogni nuova release in campo cinematografico, con la paura spesso concretizzatasi in uno o più spostamenti della data d'uscita: Venom: La Furia di Carnage è stato coinvolto in pieno da questo discorso, avendo trovato un po' di pace soltanto di recente.

Il film che vedrà il ritorno di Tom Hardy nei panni di Eddie Brock e l'esordio di Woody Harrelson in quelli della sua nemesi Cletus Kasady, infatti, avrebbe dovuto fare il suo esordio lo scorso 2 ottobre 2020, con Sony che decise poi di far slittare l'uscita del film vista la nuova ondata di COVID e l'ormai inevitabile nuova chiusura delle sale cinematografiche.

Spostato quindi al 25 giugno 2021, il film di Andy Serkis dovette poi subire due ulteriori slittamenti: prima Venom: La Furia di Carnage fu infatti rinviato al 24 settembre di quest'anno e poi, per quella che si spera sia l'ultima volta, al prossimo 15 ottobre, data in cui il secondo capitolo sulle avventure del simbionte acerrimo nemico di Spider-Man dovrebbe quindi finalmente fare il suo esordio anche nelle sale italiane.

Un'attesa lunga ed estenuante che speriamo verrà ripagata da un film che renda giustizia a due personaggi amatissimi dai fan! Per saperne di più, qui trovate un nostro approfondimento su Venom e Carnage.