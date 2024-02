Quando esce Uncharted 2? A che punto è la produzione del sequel

Quando esce Uncharted 2? Proviamo a fare il punto della situazione sull'atteso sequel della saga cinematografica con Tom Holland e Mark Wahlberg basata sull'omonimo videogame Playstation.

Come emerso in queste ore, Uncharted 2 potrebbe essere pronto a partire: il co-protagonista Mark Wahlberg, interprete di Sully, nei giorni scorsi ha infatti rivelato che la produzione lo avrebbe recentemente chiamato per annunciare la fine dei lavori sulla sceneggiatura, e consigliargli di 'iniziare a farsi crescere i baffi', un riferimento all'iconico look 'baffuto' del personaggio della saga di Uncharted.

Purtroppo però gli aggiornamenti si fermano qui, al momento: ad agosto scorso, il produttore Charles Roven parlando con The Hollywood Reporter aveva ribadito l'interesse di Sony Pictures di realizzare Uncharted 2, dando seguito agli eventi della scena post-credit del primo episodio: nonostante un riscontro di critica un po' freddo e un risultato non esattamente esaltante al box office mondiale per il primo episodio (che però era uscito nelle sale durante un periodo difficile per i cinema di tutto il mondo a causa della pandemia, ed era comunque riuscito ad incassare 410 milioni di dollari a livello internazionale), la Sony vuole continuare a puntare su Tom Holland e sul franchise di Uncharted, dunque è possibile che molto presto emergeranno nuove informazioni sul film.

Per il momento, vi invitiamo a rimanere sintonizzati.