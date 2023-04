I Tre Moschettieri: quando esce Milady, sequel ufficiale del nuovo film D'Artagnan?

La prima parte della nuova saga de I tre moschettieri, intitolata I tre moschettieri - D'Artagnan, è attualmente in programmazione nelle sale cinematografiche italiane, e chi ha apprezzato il blockbuster francese con protagonista François Civil sicuramente ha una sola domanda in testa in queste ore.

Quando uscirà I Tre Moschettieri - Milady, la seconda parte del franchise tratto dal capolavoro letterario di Alexandre Dumas? Ebbene, se siete stati fan del primo episodio - dal grandissimo senso dell'azione e dei personaggi - rimarrete felicemente sorpresi dalla risposta che stiamo per fornirvi.

Dovete sapere, infatti, che la saga in due parti co-prodotta da Francia, Germania, Spagna e Belgio e distribuita da Pathé è stata girata back-to-back con un budget di produzione combinato di 72 milioni di euro, 36 milioni di euro per capitolo: vale a dire che, dopo ben 150 giorni di riprese consecutive, entrambi i film sono stati completati allo stesso tempo e Milady è già pronto per arrivare nelle sale attualmente occupate da D'Artagnan: non ci sono notizie per quanto riguarda l'uscita in Italia, ma in Francia I tre moschettieri - Milady uscirà il 13 dicembre 2023; considerato che il primo episodio è uscito oltralpe solo il 5 aprile, praticamente in semi-contemporanea con il mercato italiano (per il quale invece il film è stato distribuito il 6 aprile) c'è da aspettarsi che il sequel arriverà più o meno intorno alla metà di dicembre.

Nell'attesa, se siete fan di Evan Green e Vincent Cassel, vi invitiamo a scoprire la nuova serie thriller Liaison, disponibile sulla piattaforma di streaming on demand Apple TV+.