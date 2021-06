Quando esce il trailer di Spider-Man: No Way Home? Tutti gli indizi e i rumor

In questi giorni sul web si è parlato molto del possibile arrivo del primo trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home, motivo per cui molti fan sono rimasti delusi di non vedere il filmato online il 1° giugno in occasione del compleanno di Tom Holland. Quindi, è davvero in arrivo un trailer del film?

A giudicare dagli indizi emersi nei giorni scorsi sembra proprio di sì, ma andiamo con ordine. Le prime voci sulla questione sono nate da un tweet del noto e affidabile scooper Skyler Shuler (The DisInsider), che sembrava aver anticipato l'arrivo del trailer per la scorsa settimana, ma a quanto pare c'è stato un fraintendimento.

In un tweet successivo, Shuler ha infatti chiarito di non aver mai affermato che il trailer sarebbe uscito nei giorni successivi, ma di aver ricevuto conferma che il filmato era stato consegnato al proprietario di una sala cinematografica di sua conoscenza. Tuttavia, Shuler ha poi aggiunto che il trailer potrebbe effettivamente arrivare nel giro di due settimane (dunque entro quella che arriva) insieme al debutto di Peter Rabbit 2 - Un birbante in fuga, altra pellicola targata Sony Pictures.

D'altronde l'uscita di Spider-Man: No Way Home è fissata a dicembre 2021, dunque sembra davvero una questione di tempo prima di poter dare un primo sguardo alla nuova avventura del ragnetto. Nel frattempo, inoltre, lo stesso Tom Holland ha dichiarato che potrebbe essere in arrivo "qualcosa" su Spider-Man: No Way Home.