Quando esce il trailer di Biancaneve con Rachel Zegler?

Subito dopo La Sirenetta, Biancaneve è uno dei live action più divisivi degli ultimi anni. Mentre alcune voci avrebbero parlato addirittura della cancellazione del film e del licenziamento della protagonista, in realtà, il progetto rimane più attivo che mai. Ma quando arriverà il trailer?

Dopo il rinvio di Biancaneve al 2025, si è cominciato a parlare anche delle prime immagini che sono trapelate della principessa e dei sette nani che, sicuramente, non hanno diminuito in alcuni modo le discussioni che ruotavano intorno alla pellicola. Diventa sempre più prevedibile, a questo punto, un effetto Sirenetta: più se ne parla e più il pubblico viene spinto a vederlo. Secondo alcune voci di insider, il teaser trailer sarebbe già pronto e in attesa di essere caricato online e proiettato nelle sale.

Come ogni prodotto di questo tipo, sembra che la Disney stia aspettando un esordio in grande stile. Pare che la casa di produzione stia attendendo l'uscita nelle sale di Wish (prevista per il 22 novembre), in modo da proiettare il trailer di Biancaneve prima dell'inizio della pellicola. Con le anteprime già in programma la settimana prima, si può prospettare di vedere il trailer per la settimana del 12 novembre. Un modo per arrivare al più largo pubblico possibile e spingere ancor più persone ad attendere questo film. Nonostante gli screen test di Biancaneve non siano andati male come molti si aspettavano, è opinione diffusa sui social che il film potrebbe essere un buco nell'acqua.

Molto spesso queste idee sono la conseguenza di un atteggiamento non molto favorevole ai live action o chiuso nei confronti di tutto ciò che, teoricamente, indicherebbe un aggiornamento di storie originali della Disney. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!