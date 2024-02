Quando esce The Marvels su Disney+? Scoprite la data d'uscita streaming del nuovo film MCU

Quando esce The Marvels du Disney+? La data d'uscita sulla piattaforma di streaming on demand per il più recente film Marvel Studios è stata confermata ufficialmente qualche settimana, ma visto che l'appuntamento è alle porte vale la pena ricordarlo.

Il film, diretto da Nia DaCosta, sarà disponibile in streaming in esclusiva su Disney+ dal 7 febbraio: da questa data The Marvels sarà caricato dalla Disney all'interno del catalogo della piattaforma, e diventerà disponibile per tutti gli abbonati in maniera 'gratuita' e sarà compreso in tutti i piani dell'abbonamento.

In The Marvels, sequel del film Captain Marvel e delle serie tv WandaVision e Ms Marvel, Carol deve farsi carico del peso di un universo destabilizzato: quando i suoi compiti la portano in un wormhole anomalo collegato ad una guerriera Kree rivoluzionaria, i suoi poteri si intrecciano misteriosamente con quelli della sua super fan di Jersey City Kamala Khan, alias Ms. Marvel, e con quelli della nipote di Carol, il capitano Monica Rambeau, diventata ora un’astronauta SABER. Insieme, questo improbabile trio dovrà imparare a fare squadra e a lavorare in sinergia per salvare l’universo.

Nonostante il poco successo di pubblico al box office, The Marvels ha fatto parlare molto di sé grazie a due scene finali molto entusiasmanti per i fan Marvel e per il futuro del Marvel Cinematic Universe, il cui contenuto è stato svelato ufficialmente dalla Marvel nelle scorse settimane: se ancora ne siete all'oscuro, potete rimediare dal 7 febbraio su Disney+.

