Quando esce The Creator su Disney+? Vi sveliamo la data di streaming ufficiale

Quando esce The Creator su Disney+? Dopo il buon esordio di The Creator in vod, il nuovo film fantascientifico originale scritto e diretto da Gareth Edwards si prepara a debuttare anche in streaming, e lo farà molto presto.

Possiamo infatti confermarvi ufficialmente che il film targato 20th Century Studios, un epico thriller d’azione sci-fi che è arrivato il 28 settembre nelle sale italiane, debutterà il 17 gennaio su Disney+: un occasione perfetta per recuperare la pellicola qualora aveste perso il suo passaggio nelle sale cinematografiche qualche mese fa.

Il film, interpretato da John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson, dall’esordiente Madeleine Yuna Voyles e da Allison Janney, è ambientato in una guerra futura tra la razza umana e le forze dell'intelligenza artificiale e racconta la storia di Joshua (Washington), un ex agente delle forze speciali in lutto per la scomparsa della moglie (Chan) che viene reclutato per dare la caccia e uccidere il Creatore, l'inafferrabile architetto dell'avanzata IA che ha sviluppato una misteriosa arma che pare abbia il potere di porre fine alla guerra e all'umanità. Il problema insorge quando Joshua scopre che il Creatore è una bambina, e decide di proteggerla.

