Quando esce in streaming Shark 2 con Jason Statham?

Shark 2 ha visto Jason Statham tornare nei panni di Jonas Taylor per affrontare ancora una volta una terribile minaccia che arriva dalle profondità marine. Dopo aver ricevuto critiche abbastanza negative, che non rispecchiano il buon risultato al box office, il film si prepara a debuttare in streaming, almeno per quanto riguardi gli USA.

Dopo che Shark 2 ha registrato record negativi per quanto concerne il rating su Rotten Tomatoes, il blockbuster di Ben Wheatley si prepara ad arrivare sul piccolo schermo con la distribuzione sulla piattaforma Max programmata per il 29 settembre 2023.

La data si riferisce all’uscita nei soli Stati Uniti, mentre per quanto riguarda il nostro paese dovremo aspettare più a lungo, con la pubblicazione che potrebbe arrivare intorno al mese di dicembre, in tempo per l’uscita del blu-ray e per le vacanze natalizie.

Il film, secondo adattamento dei romanzi horror di Steve Alten, grazie all’ottima risposta del pubblico, potrebbe diventare uno dei capitoli di una saga più ampia, con un terzo film già nelle idee dei produttori e nuovi megalodonti pronti ad attaccare e a terrorizzare chiunque capiti sulla loro strada.

Pare infatti che il regista sia già stato contattato in questo senso, per quanto non si tratti che di indiscrezioni e solo un eventuale successo in digitale, dopo quello nelle sale, potrebbe assicurare un prosieguo al franchise.

In attesa di avere informazioni più precise sull’uscita italiana e ricordandovi che Shark - Il Primo Squalo è disponibile nel catalogo Netflix, vi lasciamo al trailer di Shark 2.