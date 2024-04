Quando esce in streaming Dune 2? Facciamo il punto della situazione

Quando esce in streaming Dune 2? Il nuovo film di Denis Villeneuve ha superato le cinque settimane di programmazione al box office mondiale, e molto presto Warner Bros e Legendary Pictures inizieranno i preparativi per il mercato casalingo.

I risultati al box office di Dune 2 sono stati a dir poco ottimi, e mentre il film continua ad incassare in queste ore sono emerse le prime indiscrezioni per l'uscita in digitale: numerosi tracker hanno affermato che negli USA Dune: Parte 2 arriverà in digitale già oggi 2 aprile, un colpo di scena a dir poco sorprendente considerato che il film sta andando ancora molto bene nelle sale ma che, almeno giudicare dalle numerose fonti che hanno riportato questa indiscrezione, potrebbe effettivamente verificarsi. Altre voci di corridoio, invece, hanno parlato di un possibile lancio vod per il 15 o il 16 aprile, ma chiaramente nelle prossime ore dovremo monitorare cosa accadrà negli USA con la data del 2 aprile.

Va notato che Barbie, altro titolo Warner Bros, e Oppenheimer, titolo Universal, hanno aspettato MESI prima di debuttare in VOD, però nel caso di Dune 2 sembra che Warner Bros cederà molto prima dato il mese di aprile sembrerebbe essere quello prescelto: il film, infatti, ha già una data d'uscita fissata per il bluray fisico, che negli USA (e presumibilmente anche in Italia) uscirà nel mese di giugno, in tempo per una calda estate su Arrakis. Di conseguenza, l'uscita in digitale avverrà con qualche mese d'anticipo, rendendo la pista di aprile molto concreta.

Sempre a proposito del futuro della saga, scoprite qual è la storia di Dune Messia.

Su Il Corvo (Steelbook 4K UHD Blu-ray) è uno dei più venduti di oggi.