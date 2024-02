Quando esce in streaming Chi segna vince? Tutto sul nuovo film con Michael Fassbender

Quando esce in streaming Chi segna vince? Il nuovo film di Taika Waititi con Michael Fassbender sta per debuttare online sul mercato italiano, ma in che giorno esattamente e su quale piattaforma potete scoprilo nel paragrafo di seguito.

Chi segna vince è arrivato online su Disney+ a sorpresa in queste ore, ma solo negli Stati Uniti. Tuttavia, provando a riprodurre il film targato 20th Century Studios sulla versione italiana della piattaforma Disney, scoprirete che nel nostro paese il titolo sarà disponibile a partire dal prossimo 28 febbraio, dunque non manca poi molto all'uscita in streaming di Chi segna vince: un'ottima soluzione per recuperare il divertente film di Taika Waititi se lo avete perso al cinema.

Chi Segna Vince segue la nazionale di calcio delle Samoa Americane, tristemente nota a causa della brutale sconfitta 31 a 0 subita nel 2001. Mentre si avvicinano le qualificazioni alla Coppa del Mondo, la squadra ingaggia l’allenatore sfortunato e anticonformista Thomas Rongen (Michael Fassbender) sperando che possa riuscire a cambiare le sorti della peggiore squadra di calcio del mondo in questa toccante commedia su un gruppo di outsider.

Diretto dal vincitore dell’Academy Award Taika Waititi (Jojo Rabbit, Thor: Ragnarok) e basato su una storia vera, Chi Segna Vince è arrivato al cinema l'11 gennaio 2024, distribuito da The Walt Disney Company Italia: debutterà in streaming poco più di un mese dopo, con tempistiche quasi da record.

Per altri contenuti guardate il trailer di Chi segna vince.