Quando esce in streaming e bluray Avatar: La via dell'acqua? Tutto ciò che dovete sapere

L’attesa è quasi finita: dopo uno storico debutto nelle sale cinematografiche Avatar: La via dell'acqua, il fenomeno mondiale scritto, diretto e prodotto da James Cameron, si prepara a dominare anche il mercato home-video e streaming.

Come comunicato all'inizio di questa settimana, Avatar: La via dell'acqua uscirà su Disney+ a partire dal prossimo 7 giugno, e includerà tantissimi contenuti extra con i registi, il cast e la troupe. Al momento della stesura di questo articolo, resta ancora sconosciuta la data d'uscita in home-video fisico, ma ciò non vuol dire che non abbiamo qualche indizio da fornire agli appassionati e ai collezionisti: ad esempio, il noto sito Best Buy ha messo in lista delle steelbook esclusive di Avatar 2 per il 20 giugno prossimo, e sebbene questa data non sia ancora stata confermata dalla Disney le tempistiche sembrerebbero essere in linea con quelle del lancio di un altro titolo recente della Casa di Topolino, Ant-Man & The Wasp: Quantumania, che debutta oggi in streaming su Disney+ e arriverà in formato home-video fisico il 31 maggio, con uno scarto di circa due settimane.

Certo, l'appeal di Ant-Man 3 non è minimamente equiparabile a quello di Avatar 2, ed è probabile che la Disney voglia 'trattenere' il sequel di James Cameron come esclusiva del mercato streaming per massimizzare le entrate degli abbonamenti prima di rilasciarlo anche sul mercato home-video fisico. Va notato, in questo senso, che l'uscita digitale in vod di Avatar 2 è avvenuta il 28 marzo scorso, con due mesi pieni d'anticipo rispetto al lancio su Disney+.

Naturalmente vi terremo aggiornati circa tutte le prossime novità in arrivo, quindi rimanete sintonizzati.