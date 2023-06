Quando esce Spider-Man: Beyond the Spider-Verse? Tutto quello che dovete sapere

Al cinema da questa settimana è arrivato Spider-Man: Across the Spider-Verse, ma naturalmente i fan e gli appassionati della saga già si domandano: quando uscirà Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, il terzo e ultimo capitolo della saga animata di Miles Morales?

Una data d'uscita è già stata fissata e, fortunatamente, non bisognerà aspettare troppo a lungo, certamente non tanto quanto si è atteso questo Spider-Man: Across the Spider-Verse dopo l'originale primo capitolo Spider-Man: Un nuovo universo, arrivato nel 2018. La Sony Pictures ha infatti già annunciato che Spider-Man: Beyond the Spider-Verse uscirà il 29 marzo 2024, vale a dire fra 'soli' nove mesi.

Questo perché Beyond the Spider-Verse è nato come un vero e proprio Spider-Man: Across the Spider-Verse - Parte Due, con la produzione dei due film che si è svolta parallelamente. Non è chiaro a che punto siano i lavori di post-produzione del terzo episodio della saga, ma a meno di clamorosi colpi di scena la data d'uscita di marzo 2024 sarà rispettata e quindi l'appuntamento con il finale della saga di Miles Morales è 'quasi' dietro l'angolo.

Ricordiamo che in questi giorni Sony Pictures ha anche annunciato il primo film live-action di Spider-Man dedicato a Miles Morales, ma al momento non è dato sapere se il progetto sarà un sequel della saga animata dello Spider-Verse oppure se fungerà da reboot, né se sarà legato al Marvel Cinematic Universe come la saga di Tom Holland oppure al Venom-Verse: gli appassionati che sperano in un crossover dovranno attendere i prossimi aggiornamenti.