Quando esce Spider-Man: Across the Spider-Verse in streaming e su quale piattaforma?

Spider-Man: Across the Spider-Verse è partito alla grande al box office nel primo giorno di programmazione, ma come al solito molti fan già si domandano: quando uscirà Spider-Man: Across the Spider-Verse in streaming?

In questo caso provare ad indovinare una data d'uscita in streaming per il film d'animazione è compito abbastanza arduo, dato che nonostante presenti personaggi Marvel, Across the Spider-Verse (così come tutti i film di Spider-Man live-action) sono realizzati e distribuiti da Sony. Ciò significa che Spider-Man: Across the Spider-Verse non arriverà su Disney+ così rapidamente come i film del Marvel Cinematic Universe targati Marvel Studios, quindi in questo caso non vale seguire il modello di distribuzione di titoli come Ant-Man and the Wasp: Quantumania o Black Panther: Wakanda Forever.

Ma abbiamo comunque qualche indicazione in proposito: ad esempio, sappiamo che grazie ad un accordo multimiliardario stipulato tra Sony e Disney nel 2021, i film Sony che saranno rilasciati dal 2022 al 2026 saranno idonei per lo streaming sui servizi Disney – ovvero Disney+ e Hulu – dopo una finestra di 18 mesi. Fortunatamente non bisognerà attendere un anno e mezzo per vedere Across the Spider-Verse in streaming, dato che allo stesso tempo Sony ha anche un accordo streaming con Netflix, che prevede il debutto sulla piattaforma dopo almeno 120 giorni dall'uscita nelle sale.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è uscito sul grande schermo oggi 2 giugno negli USA, quindi la finestra di 120 giorni scadrà il 30 settembre 2023. Tuttavia non bisogna considerare questa data come la data d'uscita del film su Netflix, dato che Sony potrebbe voler ritardare il debutto in streaming per favorire la corsa al box office (ma già si parla di una data d'uscita home-video fisico per settembre per Spider-Man: Across the Spider-Verse, quindi chissà). Se invece state aspettando che il film arrivi su Disney+, l'attesa sarà molto più lunga: 18 mesi dal 2 giugno 2023 ci portano al 2 dicembre 2024.

