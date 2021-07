Quando esce Space Jam: A New Legacy in Italia? Il punto della situazione

La tanto agognata riapertura delle sale cinematografiche ci sta finalmente regalando un po' di film che abbiamo atteso per un tempo avvertito come infinito, da Black Widow ad A Quiet Place 2 attualmente nelle sale, fino a quello Space Jam: A New Legacy che da un bel po' sta accendendo la fantasia dei fan del film datato 1996.

A tal proposito ci sembra dunque il momento giusto di fare un recap della situazione relativa al film con LeBron James, a partire dalla data d'uscita: salvo contrattempi, Space Jam: A New Legacy uscirà in Italia il prossimo 23 settembre (nel nostro Paese, in particolare, il film verrà presentato con il titolo Space Jam: New Legends).

La trama differirà ovviamente da quella del primo capitolo con sua maestà Michael Jordan: stavolta toccherà a LeBron James far squadra con i Looney Tunes per evitarne la scomparsa, ma l'altra metà del campo sarà occupata non più da alieni capaci di rubare il talento dei più forti cestisti del pianeta, bensì dalla Goon Squad, una squadra di cloni computerizzati che il nostro LeBron dovrà sconfiggere anche per riavere indietro suo figlio.

Negli Stati Uniti, ricordiamo, il film uscirà il prossimo 16 luglio: le prime recensioni di Space Jam: A New Legacy, però, non sembrano particolarmente entusiaste. Quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti!