Quando esce Sonic 3? Tutto quello che sappiamo sul terzo capitolo

Sono tante le domande che attanagliano gli appassionati della versione cinematografica di Sonic. Il terzo film, Sonic 3, in uscita a dicembre 2024, potrà godere di una finestra di lancio festiva. Segno distintivo per cui, finalmente, il franchise si è evoluto diventando grande tra i grandi.

Le ultime notizie

La prima apparizione ufficiale di Sonic 3, terza pellicola appartenente all'universo cinematografico di Sonic, è avvenuta durante il panel Paramount in quel del CinemaCon, in esclusiva per i partecipanti. Tra le rivelazioni, il nuovo look di Jim Carrey nei panni del Dr. Robotnik, mai così simile alla sua controparte videoludica. Un'ultima interpretazione dell'attore statunitense, che in controtendenza a quanto dichiarato qualche tempo fa, ci regalerà ancora una performance con la nuova pellicola di Sonic.

La data di uscita

Sonic 3 uscirà, in Italia e nel resto del mondo, il 20 dicembre 2024. A differenza di quanto avvenuto con i primi due film, usciti rispettivamente nel primo quarto del 2020 e del 2022, questo terzo capitolo punterà tutto sulle vacanze di Natale. Un periodo sicuramente più ricco di uscite, che lascia intendere quanto il franchise sia ormai pronto a competere anche con le più agguerrite produzioni.

Il cast

Molto è ancora avvolto nel mistero, ma in Sonic 3 dovrebbe sicuramente fare ritorno il suo doppiatore - che nella lingua originale è Ben Schwartz. Al suo fianco, per completare il trio iconico, ci saranno Colleen O'Shaughnessey nei panni di Miles "Tails" Prower e Idris Elba, in quelli di Knuckles the Echidna. Jim Carrey viene confermato come Dr. Robotkin, mentre per Shadow ci sarà nientemeno che Keanu Reeves. Oltre al ritorno di Jim Carrey, Sonic 3 potrà godere di nuovi membri nel cast, tra cui Krysten Ritter e Cristo Fernández. Appariranno anche James Wolk, Alyla Browne, Jorma Taccone e Sofia Pernas.

Su Principessa Mononoke (Steelbook Blu-ray DVD) è uno dei più venduti di oggi.