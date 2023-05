Quando esce La sirenetta in streaming su Disney+? Ecco tutto quello che dovete sapere

Il nuovo film Disney La sirenetta è al cinema da qualche giorno, ma se avete già visto il remake live-action con protagonista Halle Bailey e adesso state aspettando l'esordio su Disney+ per una seconda visione, siete capitati nel posto giusto.

Chiaramente, visto che il film diretto da Rob Marshall è appena approdato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, al momento non siamo in grado di fornirvi una data precisa per l'uscita de La sirenetta in streaming sulla piattaforma Disney+, ma come al solito possiamo provare ad 'indovinare' una finestra di lancio più o meno plausibile in base al modus operandi della Disney per la distribuzione home-video dei suoi blockbuster.

La società aveva precedentemente annunciato l'intenzione di 'carica' i suoi nuovi film su Disney+ dopo almeno una finestra di 45 giorni di esclusività nelle sale cinematografiche, ma in tempi più recenti questa finestra si è allungata di quasi il doppio, con Black Panther: Wakanda Forever uscito su Disney+ dopo 82 giorni dalla distribuzione al cinema e Ant-Man and the Wasp: Quantumania arrivato in streaming dopo 89 giorni. Senza contare Avatar: La via dell'acqua, che dopo essere uscito il 14 dicembre 2022 arriverà su Disney+ solo dal prossimo 7 giugno.

Proiettando su La Sirenetta questo modello, allora sarà lecito aspettarsi un debutto sulla piattaforma tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. Nel frattempo, però, gli abbonati possono godersi la versione animata originale de La sirenetta del 1989 e il suo sequel del 2000 La sirenetta II: Ritorno agli abissi, entrambi disponibili per lo streaming su Disney+.

