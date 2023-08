Quando esce La Sirenetta su Disney+? Ecco la data ufficiale!

La Sirenetta ha fatto il suo esordio al cinema neanche troppo tempo fa, ma già le polemiche sulla scelta di Halle Bailey come protagonista sembrano un lontano ricordo, soppiantate da quelle per la Biancaneve di Rachel Zegler: niente paura però, perché a rinverdire la querelle sta per pensarci Disney+ con la solita puntualità.

State sereni, non si tratta di nuove scelte di casting o quant'altro: molto semplicemente, dopo l'annuncio della versione digitale de La Sirenetta, è stata confermata proprio in queste ore la data in cui il remake del Classico Disney del 1989 andrà a raggiungere le altre produzioni della House of Mouse nel catalogo della piattaforma.

Dopo aver fatto la sua comparsa sugli store digitali per l'acquisto e il noleggio, dunque, la nostra Ariel si sta preparando a fare il suo esordio su Disney+ a partire dal prossimo 19 settembre: prevedibilmente, dunque, ci sarà da aspettare (quasi) la fine dell'estate per poter tornare in fondo al mar a rivivere le avventure di questa nuova e criticatissima versione della figlia di Re Tritone.

E voi, cosa farete? Darete alla Sirenetta di Halle Bailey una seconda possibilità, la rincontrerete con piacere o continuerete ad ignorarne l'esistenza? Diteci la vostra nei commenti! Delle nuove immagini, intanto, ci hanno svelato il look originale della Ariel di Halle Bailey.