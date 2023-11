Quando esce il remake live-action di Dragon Trainer? È stato appena rinviato

Quanto esce il remake live-action di Dragon Trainer? Purtroppo a causa degli scioperi di Hollywood ancora in corso, Universal Pictures e DreamWorks sono stati costretti ad annunciare una nuova data d'uscita per l'atteso nuovo film del famoso franchise.

Possiamo infatti confermarvi che, in queste ore, la data d'uscita di Dragon Trainer live-action è cambiata e il film è stato posticipato dal 14 marzo 2025 al 13 giugno 2025. Questa nuova data d'uscita lo spinge a ridosso del remake live-action di Oceania, il nuovo film Disney con Dwayne 'The Rock' Johnson che è invece previsto per il 27 giugno.

Dean DeBlois, che ha diretto la trilogia animata originale, ritorna come scrittore e regista per il nuovo adattamento live-action, che recentemente ha scelto Mason Thames di The Black Phone della Universal e Nico Parker di The Last of Us di HBO nel ruolo dei protagonisti Hiccup Haddock III e Astrid Hofferson. Dragon Trainer è prodotto da Marc Platt (La La Land, Il ponte delle spie), Adam Siegel (2 Guns, Drive) e DeBlois. Le riprese erano già iniziate prima degli scioperi, e sebbene siano potute proseguire durante il primo sciopero degli sceneggiatori del sindacato WGA, sono state successivamente interrotte a causa del secondo sciopero di Hollywood, quello indotto dal sindacato degli attori SAG-AFTRA.

Il franchise di Dragon Trainer, basato sui romanzi fantasy di Cressida Cowell, è composto ad oggi da una trilogia animata, cinque cortometraggi e tre serie televisive uscite tra Cartoon Network e Netflix. L'ultima serie, DreamWorks Dragons: The Nine Realms, ha recentemente concluso la sua settima stagione.