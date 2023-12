Quando esce Rebel Moon in Italia? Cambia la data su Netflix

Quando esce Rebel Moon in Italia? Come vi abbiamo segnalato qualche giorno, Netflix ha anticipato l'uscita di Rebel Moon negli USA ma in queste ore la piattaforma ha annunciato una nuova data anche per il mercato italiano.

Secondo un comunicato stampa ufficiale, infatti, Netflix ci ha fatto sapere che in Italia Rebel Moon uscirà il 20 dicembre prossimo in esclusiva per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming on demand: si tratta un anticipo di due giorni rispetto alla data d'uscita ufficiale precedentemente comunicata, quella del 22 dicembre, e un'anteprima che batterà sul tempo la nuova data ufficiale per il mercato USA, dove Rebel Moon uscirà il 21 dicembre.

Ricordiamo che, come rivelato dall'Hollywood Reporter, alla fine del film è stato inserito anche il trailer di Rebel Moon: Parte 2 - La sfregiatrice, che potrà essere visualizzato in anteprima su Netflix: il sequel del nuovo film Zack Snyder, invece, uscirà il 19 aprile 2024, sempre in esclusiva su Netflix...a meno che anche quella data d'uscita non verrà anticipata a ridosso della distribuzione.

Per altre letture sul futuro della nuova saga fantascientifica creata da Zack Snyder, vi rimandiamo all'annuncio di Rebel Moon 3, o meglio Rebel Moon 2, la cui sceneggiatura è in fase di scrittura e che, secondo l'autore, procede di pari passo ai lavori di post-produzione di Rebel Moon: Parte 2 che stanno andando avanti in questi giorni.