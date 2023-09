Quando esce Oppenheimer in streaming? I possibili periodi di uscita

Il film di Christopher Nolan sta ancora macinando numeri al botteghino, anche superando le aspettative: ma quando potrebbe uscire Oppenheimer in streaming? Cerchiamo di capirlo assieme in base alle informazioni che abbiamo.

Come vi dicevamo, Oppenheimer è il secondo miglior incasso rated-r della Storia del Cinema. Un traguardo veramente enorme, contando che stando a Box Office Mojo adesso, nel momento in cui vi scriviamo, ha raggiunto in tutto il mondo oltre 865 milioni di dollari.

Ma è già scontato immaginare quando potrebbe arrivare in streaming, dato che nel resto del mondo la pellicola è uscita il 21 luglio (mentre in Italia solo il 23 agosto). Cerchiamo di capire assieme quando potremmo vedere Oppenheimer in streaming.

Intanto cominciamo con il dire che sembra che Christopher Nolan abbia chiesto alla Universal una finestra temporale in sala che va dai 90 ai 120 giorni, ma non è chiaro se la casa di produzione gliel'abbia garantita.

Facendo l'esempio dell'altro grande film campione d'incassi, Barbie arriverà in streaming in Italia a breve, ma visto il presunto accordo tra Nolan e la Universal (e il fatto che da noi Oppenheimer sia uscito un mese dopo) ritarderà parecchio il suo arrivo in digitale.

Facendo due ipotesi è difficile vederlo approdare in streaming prima della seconda metà di ottobre, anche se è probabile che Oppenheimer sarà disponibile in digitale addirittura da novembre.

Non ci resta che aspettare quindi ma è ormai quasi sicuro che la finestra temporale di Oppenheimer per quanto riguarda il suo arrivo in streaming sarà proprio questa: fine ottobre-inizio novembre.

E secondo voi quando potrebbe uscire Oppenheimer in streaming così? Siete andati a vederlo al cinema? Diteci tutto nei commenti!