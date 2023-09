Quando esce Oppenheimer in streaming? Finalmente abbiamo una finestra di lancio

Quando esce Oppenheimer in streaming? Dopo settimane di speculazioni, abbiamo finalmente una finestra d'uscita per il debutto del nuovo film scritto e diretto da Christopher Nolan sul mercato delle piattaforme on demand.

Gli incassi di Oppenheimer di Christopher Nolan sono stati esorbitanti a livello globale, con un successo strepitoso che ha portato il film oltre la soglia dei 900 milioni di dollari nel mondo, un record assoluto per il genere biopic e una cifra che fa del kolossal con Cillian Murphy il secondo miglior incasso di sempre nel circuito dei film rated-r, dietro solo a Joker di Todd Phillips. Per questo motivo nessuno dovrebbe stupirsi che la Universal finora non abbia ancora svelato la data d'uscita di Oppenheimer in in home-video, dato che la major vuole comprensibilmente continuare a monetizzare con il passaggio del film nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Uscito il 21 luglio scorso negli Stati Uniti, però, la corsa del film al cinema sta giungendo al termine e, di conseguenza, in queste ore è spuntata una prima finestra di uscita streaming per Oppenheimer: come rivelato dalla produttrice Emma Thomas, anche moglie del regista Christopher Nolan, il film arriverà sulle piattaforme a novembre, o per lo meno 'dopo ottobre'. Questo perché, secondo la Thomas, parte del successo al botteghino del film è dovuto alla sua lunga esclusiva cinematografica, in un'epoca in cui i film arrivano in streaming e in digitale poche settimane dopo l'uscita nelle sale. In aggiunta, nei giorni scorsi si è vociferato che novembre potrebbe essere anche il mese di debutto di Oppenheimer in home-video fisico, e ora le due informazioni sembrano combaciare.

In attesa di saperne di più, vi rimandiamo alla spiegazione del finale di Oppenheimer.