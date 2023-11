Quando esce Oppenheimer in digitale? Ora abbiamo una data 

Anche se la Oppenheimer mania sembra essersi quasi totalmente esaurita, l'attesa dei fan sembra essersi spostata sull'uscita in digitale della pellicola campione di incassi di Christopher Nolan. Il grande successo del film renderà attesissima anche questa nuova 'release' in questo formato.

Mentre Oppenheimer sembra mettersi in prima linea per la nuova stagione dei premi segnata dagli scioperi e dai ritardi, l'uscita in digitale sta esaltando sempre di più coloro che aspirano a rivedere il film o vederlo per la prima volta. Il quasi miliardo incassato nei cinema ha segnato un importantissimo rilancio del grande cinema in sala dopo anni di silenzio causati dalla pandemia e poi, successivamente, dagli scioperi di attori e sceneggiatori. Oppenheimer è stata l'ultima campagna promozionale prima dell'inizio dei picchetti.

Mentre Oppenheimer si prepara a uscire nuovamente al cinema in IMAX con l'obiettivo di arrivare al miliardo, è stata ufficializzata anche la prima data ufficiale d'uscita della versione in digitale del film. Oppenheimer ha un'uscita digitale fissata per il 21 novembre, sia in negozi fisici, con una versione in bluray e DVD che su piattaforme streaming. Ovviamente, il film sarà disponibile solo a pagamento su Apple TV, Amazon Prime Video, Vudu, ecc.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Oppenheimer. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!