Quando esce Oppenheimer in bluray? Finalmente svelata la data, anche in digital

Quando esce Oppenheimer in bluray? Finalmente Universal Pictures ha svelato la data d'uscita ufficiale per l'edizione home-video del nuovo acclamato film scritto e diretto da Christopher Nolan, anche per il mercato video on demand tra acquisto e noleggio.

Il film campione d'incassi con Cillian Murphy, basato sulla biografica del fisico nucleare J Robert Oppenheimer, uscirà per il mercato home-video il 21 novembre prossimo, in contemporanea sia sul mercato vod per l'acquisto e /o il noleggio in digitale sia in versione home-video fisica in DVD, bluray e 4K: i fan del film potranno acquistare fisicamente il DVD, Blu-ray 4K da Amazon e dai principali rivenditori online e non, mentre le vetrine digitali preposte saranno Amazon Prime Video, Apple TV+, Vudu, Xfinity, YouTube, Microsoft e Google e tutti gli altri. La data annunciata al momento fa riferimento al solo mercato USA, ma si mormora che il lancio potrebbe avvenire in contemporanea sui principali mercati mondiali: vi terremo aggiornati per confermarvi la data d'uscita di Oppenheimer in Italia.

Oppenheimer è uscito il 21 luglio al cinema in Nord-America e il 23 agosto in Italia: finora, il film ha superato i 940 milioni di dollari al botteghino globale, una cifra inaudita per un film biografico di tre ore classificato R. Si prevede anche che sarà uno dei principali contendenti agli Oscar 2024, con nomination quasi certe per miglior film, regista, attore protagonista, sceneggiatura adattata, scenografia, fotografia, montaggio, suono, effetti visivi e colonna sonora: a seconda di quante nomination incasserà nelle categorie degli attori non protagonisti, poi, c'è già chi prevede che Oppenheimer possa intascare 15 nomination, stabilendo un nuovo record all-time.

Per rivivere le scene clou e le tematiche del film, recuperate la nostra spiegazione del finale di Oppenheimer.