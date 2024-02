Quando esce su Netflix Tutti tranne te? Le ultime novità sul film con Sydney Sweeney

Quando esce in streaming su Netflix Tutti tranne te? Ecco tutto quello che dovete sapere sulle prossime uscite del nuovo film con protagonisti Sydney Sweeney e Glen Powell.

Il film è stato un enorme successo al box office globale, tanto che in questi giorni è diventato l'adattamento shakespeariano con i maggiori incassi di tutti i tempi, ma ovviamente dopo tantissime settimane di distribuzione nelle sale i giorni in programmazione sono contati: negli USA infatti Tutti tranne te è già disponibile per l'acquisto sulle piattaforme digitali e mancano pochi giorni alla sua uscita in Blu-ray fisico, dunque presto o tardi il film arriverà in streaming e più nello specifico su Netflix.

Come parte di un accordo in corso con Sony Pictures, infatti, Netflix è diventata la casa di streaming esclusiva per i nuovi film dello studio, almeno negli Stati Uniti, e sebbene attualmente Tutti tranne te non abbia ancora una data d'uscita su Netflix possiamo provare ad indovinarla basandoci sui precedenti titoli che sono rientrati in questo accordo: ad esempio la commedia romantica rated-r con Jennifer Lawrence Fidanzata in affitto negli USA è arrivato su Netflix il 22 ottobre 2023, 121 giorni dopo l'uscita al cinema del 23 giugno 2023 (in Italia il film è arrivato su Prime Video), mentre Dumb Money è uscito il 29 settembre 2023 ed è arrivato su Netflix 114 giorni dopo, il 21 gennaio 2024. Sembra dunque che Sony si sia stabilizzata su una finestra 120 giorni circa tra le versioni cinematografiche e quelle di Netflix.

Tenendo a mente questi numeri, Tutti tranne te dovrebbe arrivare in streaming intorno al 10 aprile, ovvero 120 giorni dopo la data d'uscita del 22 dicembre 2023 (senza contare la riedizione di San Valentino intitolata Tutti tranne te: Valentine's Edition, inedita in Italia). Naturalmente vi terremo aggiornati, sia per le date USA che soprattutto per quelle italiane.

Per altre letture, vi ricordiamo che in questi giorni si è già parlato di un possibile sequel per Tutti tranne te.