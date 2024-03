Quando esce su Netflix C'è ancora domani di Paola Cortellesi? Scoprite la data

Quando esce su Netflix C'è ancora domani? Se volete sapere da quando potrete iniziare a vedere il primo film da regista dell'amata attrice Paola Cortellesi sulla popolare piattaforma di streaming on demand, siete nel posto giusto.

Come vi avevamo già anticipato in un aggiornamento del nostro articolo sulla guida per vedere in streaming e in tv C'è ancora domani, infatti, Netflix ha confermato che il film sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 31 marzo: da quella data, tutti gli iscritti ad uno qualsiasi dei vari piani di abbonamento offerti dal servizio potranno iniziare a riprodurre il popolarissimo film di Paola Cortellesi, divenuto nel corso del 2023 il più grande successo al box office italiano, con un superiore perfino a quello del blockbuster Warner Bros Barbie e riuscito ad entrare nella top-10 dei migliori incassi all-time in Italia al nono posto, davanti a Barbie e dietro a Il re leone del 2019.

C'è ancora domani è una produzione Wildside, società del gruppo Fremantle e Vision Distribution, società del gruppo Sky, firmata da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Furio Andreotti, Giulia Calenda e Paola Cortellesi, anche regista e interprete protagonista alla guida di un cast che include anche Valerio Mastandrea nel ruolo del marito Ivano, Romana Maggiora Vergano in quello della figlia Marcella, Giorgio Colangeli come Sor Ottorino, Emanuela Fanelli nella parte di Marisa e Vinicio Marchioni in quello di Nino.

L'appuntamento su Netflix, lo ricordiamo, è fissato al 31 marzo prossimo.