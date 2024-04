Quando esce Ultimo mondo cannibale in 4K? Il sogno dei fan dell'horror sta per avverarsi

Fan di Ultimo mondo cannibale a raccolta: in queste ore, infatti, è stata ufficialmente confermata la data d'uscita della nuova edizione 4K del capolavoro del cinema horror italiano.

Il film sarà disponibile con Plaion Pictures Dal 4 aprile in Limited Edition 4K UHD+2Blu-ray, per un'edizione ricchissima di contenuti extra e bonus che include anche le featurette 'Jungle Fever: Intervista esclusiva a Lamberto Bava', 'Searching for Cannibal Holocaust' (documentario inedito con Ruggero Deodato e Carl Gabriel Yorke sulla realizzazione di Cannibal Holocaust), 'Deodato vs Lenzi' (un incontro esclusivo tra Ruggero Deodato e Umberto Lenzi sulla paternità dei cannibal movie italiani ), e 'Eaten Alive: nascita e morte del cinema cannibalico italiano' (un documentario inedito sul genere cannibal italiano), e molto altro ancora.

Il regista Nicolas Winding Refn (autore di Drive e The Neon Demon) e Midnight Factory presentano la versione inedita di Ultimo mondo cannibale in 4K: primo capitolo della famigerata trilogia “cannibal” che comprende CANNIBAL HOLOCAUST e INFERNO IN DIRETTA, il film è un’avventura violenta e sanguinaria - per la prima volta in versione integrale, restaurata dal negativo originale sotto la supervisione dell’aiuto regista Lamberto Bava - che racconta la storia dell’antropologo Rolf, del ricercatore petrolifero Robert Harper, Charlie e Swan, che atterrano nella giungla di Mindanao solo per scoprire che tutte le persone che erano lì ad aspettarli sono state uccise da una tribù in cui si pratica il cannibalismo.

Ricordiamo che Ruggero Deodato è morto nel 2022, motivo per cui questa nuova edizione 4K di Ultimo mondo cannibale sarà imprescindibile per i fan del regista.

