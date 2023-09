Quando esce Mission: Impossible 7 in bluray? Vi sveliamo la data ufficiale

Quando esce Mission: Impossible 7 in bluray? Se state aspettando l'edizione home-video della settima missione impossibile di Tom Cruise, ovvero l'acclamato Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Uno, abbiamo una buona notizia per voi.

In queste ore, infatti, Plaion Pictures ha annunciato che Mission: Impossible 7 uscirà dal 9 novembre prossimo, edito nei formati DVD, bluray, 4K e in ben due diverse edizioni steelbook 4K: maggiori dettagli su tutti i contenuti speciali contenenti nelle varie versioni saranno divulgati prossimamente, quindi se siete interessanti restate sintonizzati.

In Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Uno, film che è arrivato terzo al box office dell'estate dietro i fenomeni globali di Barbie e Oppenheimer, Ethan Hunt (Tom Cruise) e la sua squadra dell'IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l’intera umanità. Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l’arma cada nelle mani sbagliate. Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.

Nel frattempo, ecco cosa sappiamo sulla data d'uscita di Mission: Impossible 8 e a che punto sono i lavori del prossimo - forse ultimo - capitolo della saga action con prodotta e interpretata da Tom Cruise.