Quando esce il live-action di Biancaneve con Rachel Zegler?

La Sirenetta ha fatto il suo tempo, per cui il mondo sta cominciando ad avvertire l'impellente bisogno di avere un nuovo live-action Disney su cui polemizzare: gli studios non vogliono certo farselo ripetere due volte, per cui eccoci già qui pronti ad attendere l'uscita in sala del tanto discusso live-action di Biancaneve.

Il film che adatterà il primo, storico Classico Disney su cui Rachel Zegler si è espressa con durezza più di una volta è inevitabilmente già stato sommerso dalle polemiche principalmente per la scelta della star di West Side Story come protagonista (ma anche per la sostituzione dei sette nani con delle non meglio precisate creature magiche), ma per scoprire quanto tutto ciò meriti una simile ondata di rabbia dovremo aspettare ancora qualche mese.

Già, perché per l'uscita di Biancaneve non manca molto, ma bisognerà comunque pazientare fino ai primi mesi del prossimo anno: il film con Gal Gadot nel ruolo della regina malvagia non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma la sua finestra di rilascio dovrebbe essere stata individuata nel marzo del 2024. La prossima primavera, insomma, si aprirà con la versione in carne ed ossa della principessa Disney per eccellenza: saranno dolori o, per una volta, gli spettatori si riterranno soddisfatti? Staremo a vedere!