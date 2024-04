Quando esce Joker: Folìe a Deux in Italia? Ecco cosa sappiamo

Dal momento in cui il sequel di Joker è stato annunciato nel 2022, i fan del villain sono diventati ansiosi di assistere allo svolgersi della follia sullo schermo ancora una volta in Joker: Folìe a Deux. Ma quando potremo vederlo al cinema?

Il co-sceneggiatore e regista Todd Philips aveva condiviso la notizia del sequel sul suo profilo Instagram nel giugno del 2022: insieme all’annuncio aveva aggiunto una foto che ritraeva Joaquin Phoenix intento a fumare una sigaretta mentre leggeva la sceneggiatura. Così facendo, l’interesse creatosi attorno alla pellicola è aumentato vertiginosamente. Inoltre, la Warner Bros ha confermato che Joker: Folìe a Deux uscirà nelle sale il 4 ottobre 2024.

Uno degli aspetti più intriganti del prossimo sequel è l’inclusione nel cast della popstar Lady Gaga, che reciterà nei panni della famosa antieroina Harley Quinn. Nel cast saranno presenti anche Zazie Beetz che riprenderà il ruolo dell’ex vicina di Arthur, Sophie, e anche Brendan Gleason, Catherine Keener e Steve Coogan reciteranno nel film. La trama non è ancora stata resa nota, ma l’associazione di Harley Quinn ha fatto sì che molti arrivassero alla conclusione che Joker potrebbe far visita al suo psichiatra presso l’istituto psichiatrico di Arkham Asylum. Per i più appassionati, finalmente sembrerebbe essere stata rivelata la data ufficiale del primo trailer di Joker: Folìe a Deux. Nel frattempo, possiamo accontentarci dell’abbraccio danzante di Harley Quinn e Joker nel primo poster ufficiale di Joker 2.

DUNE: PARTE DUE 3 (4K Ultra HD è uno dei più venduti oggi su